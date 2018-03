10 maanden cel geëist tegen roekeloze Utrechter

Auto reed dwars door hek (foto: Omroep Zeeland)

De verdachte vluchtte na het ongeluk een weiland in, maar werd al snel opgepakt. De bijrijder liep een wervelbreuk en zenuwletsel op, en heeft blijvend letsel. Volgens het NFI reed de Utrechter met zo'n 150 kilometer per uur over de Dammenweg richting Serooskerke. Bij de kruising met de Stoofweg raakte hij de macht over het stuur kwijt, waarna het voertuig in een weiland belandde.

De advocaat van de verdachte zegt dat de echte straf van zijn cliënt is dat hij ermee zal moeten leren leven dat hij dit zijn vriend heeft aangedaan. De verdachte heeft een strafblad met een veroordeling voor rijden zonder rijbewijs en een boete voor een snelheidsovertreding.

Tentamen belangrijker dan rechtszaak

In eerste instantie zou de verdachte op 29 januari voor de rechter verschijnen. Toen kwam hij niet opdagen, omdat hij een naar eigen zeggen belangrijk tentamen moest maken. Inmiddels heeft hij zijn diploma behaald.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

