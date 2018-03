Provincie: bedrijf mag verwilderde duiven afschieten

Duiven in de boom (foto: Marco Padmos (Flickr))

Limagrain in Rilland is een research- en veredelingsbedrijf, dat zaden aanbiedt van rassen als zomertarwe en gerst, peulvruchten en vlas. Het bedrijf heeft 100 hectare aan velden in de gemeente Reimerswaal. Op de velden heeft het bedrijf veel last van vogels, zoals kraaien, de holenduif en de houtduif, die de zaden opeten. Het duurt soms een jaar of langer voordat er opnieuw geoogst kan worden.

Ze mogen al dieren afschieten

Limagrain mag al kraaien, holenduiven en houtduiven afschieten; de verwilderde duif alleen nog niet. Omdat de groep verwilderde duiven steeds groter wordt, mag het bedrijf nu ook deze beesten laten afschieten.

Volgens woordvoerder Huub Beelen van Limagrain krijgt zijn bedrijf de afschietvergunning, omdat alle andere maatregelen niet meer helpen. "We maken gebruik van geluidskanonnen, roofvogels, linten en ook de zogenoemde 'Scary Man'. Dat zijn opblaasbare vogelverschrikkers, die leeglopen en dan opeens weer vanaf de grond oppoppen om de vogels te laten schrikken. Deze maatregelen blijven ook gehandhaafd", aldus Beelen.

Duiven niet beschermd

Verwilderde duiven zijn niet beschermd, maar juist in zo'n geval mag je deze dieren niet zomaar afschieten. Dat kan alleen als de provincie daar toestemming voor geeft, zoals nu dus gebeurt.