Zo worden overstekende padden van de dood gered

Hans Simonse is druk bezig met zijn schop om groeven in de grond te zetten waar het gaas in kan. "Die padden kunnen dan tegen het gaas lopen en daar zetten we emmers in. Dan vallen ze daarin en kunnen we ze op die manier naar de overkant brengen", legt Simonse uit. Het hek wordt uiteindelijk zestien meter lang. Voor Christine Labruijere is het de eerste keer dat ze dit doet. "Zelfs op een miezerige dag als vandaag help ik de padden graag en voor hun is het goed weer", zegt Labruijere terwijl ze het gaas in de grond bevestigd.

Reigers

's Nachts worden de padden actief en 's ochtends komen de vrijwilligers dan terug om de padden te redden. "Soms zit er dan ook een reiger bij die de emmer dan al leeg gegeten heeft", vertelt Simonse. "Gelukkig gebeurt dit niet vaak, de reigerkolonie zit in Middelburg en dat scheelt natuurlijk", zegt Simonse. De padden worden in ieder geval vanwege de voorzieningen niet doodgereden en dat scheelt een hoop. "Hoeveel padden het zijn is ieder jaar verschillend en niet te bepalen. Het blijft een verrassing", zegt Henk Remijn, coördinator van de paddenoverzetactie.

Hans Simonse en Henk Remijn waarschuwen de weggebruikers voor de paddentrek (foto: Omroep Zeeland)

Als laatste zet Remijn aan het begin van het traject een verkeersbord neer en aan het einde. "Ik schroef de borden aan een bestaand verkeersbord vast en dan worden de automobilisten erop geattendeerd dat hier padden oversteken, in de hoop dat ze een beetje rustiger rijden", zegt Remijn. De paddentrek duurt gemiddeld zes weken, daarna zullen de borden en het gaas weer worden weggehaald.