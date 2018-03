Minister: niets oneerlijks aan tolheffing Westerscheldetunnel

(foto: oz)

Van Nieuwenhuizen meldt in haar antwoorden dat ze zich kan voorstellen dat Zeeuws-Vlamingen het 'niet prettig' vinden om bij elke passage tol te moeten betalen. Maar volgens de minister is het onvermijdelijk. Zonder tolheffing had de Westerscheldetunnel niet kunnen worden aangelegd.

Minister van Nieuwenhuizen vindt dat Zeeuws-Vlaanderen door de Westerscheldetunnel beter bereikbaar is geworden. Ze wijst op de nadelen van de veerboten die 's avonds laat en 's nachts uit de vaart waren en beperkt door capaciteit en weersomstandigheden.

Wat de minister betreft blijven bij de Westerscheldetunnel de zaken zoals ze zijn. Ze beroept zich afspraken die zijn gemaakt, en ze wijst op investeringen die al zijn gedaan in de bereikbaarheid van Zeeuws-Vlaanderen, zoals onder meer de verdubbeling van de Sloeweg en de Tractaatweg.

Lees ook: