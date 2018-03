Elke dag met je klas hardlopen: 'Zo bewegen past niet bij mij'

Het is geen dagelijkse kost voor de kinderen, maar dat moet het wel gaan worden. De kinderen in de wijk Dauweldaele moeten namelijk gezonder gaan leven. Dat wordt gedaan met JOGG: Jongeren Op Gezond Gewicht. De gemeente en andere partijen werken daarmee samen.

Het idee van de 'Daily Mile' komt uit Schotland. Kinderen horen dan elke dag voor de lessen beginnen een mijl te wandelen of te joggen. De buitenlucht en beweging zouden moeten zorgen voor een betere conditie en weerstand. De bedenkers denken dat de kinderen zich na de beweging beter kunnen concentreren in de klas.

Iedere dag een kwartier hardlopen

De kinderen moeten vanaf vandaag iedere dag een kwartier zo'n 'Daily Mile' hardlopen. En vandaag loop Erben Wennemars dus mee. Hij is ambassadeur van JOGG en brengt het liefst alle kinderen in beweging: "Het maakt niet uit waar je het doet of wanneer je het doet, als je maar beweegt. Er is geen enkel excuus voor, zelfs als het slecht weer is kun je even sporten."

Middelburgse kinderen lopen de eerste 'Daily Mile' (foto: Omroep Zeeland)

De meeste kinderen vinden het lekker om buiten te zijn en te bewegen. Met rode wangen en een glimlach op het gezicht staan ze te stralen. Toch zijn er ook wat kinderen die het zwaar hebben gehad: "Ik beweeg niet zo veel. Dat past niet echt bij mij. Ik ben meer van de rustige sporten", vertelt een meisje. Terwijl een jongen naast haar trots zegt: "Voor mij was het een eitje. Ik was als derde binnen, maar het gaat natuurlijk niet alleen om winnen, maar ook om lekker buiten zijn."