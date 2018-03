3,4 miljoen voor Zeeuwse economie

Zicht op de Sloehaven (foto: Jos de Witte)

Zeeland in Stroomversnelling is de titel van het rapport dat de commissie Balkenende twee jaar geleden uitbracht, met de bedoeling de Zeeuwse economie weer een duw in de rug te geven. Zeeland was in mineur na een aantal grote faillissementen, zoals Zalco en Thermphos, vertrekkende overheidsdiensten en een verlieslijdende kerncentrale.

Het Rijk heeft Zeeland voor het stimuleren van de economie 25 miljoen euro toegezegd. Ook de provincie zelf moet zo'n bedrag op tafel leggen, net als het Zeeuwse bedrijfsleven en 'Brussel', zodat er in totaal een investeringsprogramma van 100 miljoen euro ontstaat.

Inschrijven tot 20 april

Met de 3,4 miljoen euro die nu beschikbaar komt, kunnen bedrijven zogenoemde haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten starten. Daarbij kunnen ondernemers gebruik maken van onderwijs- en kennisinstellingen zoals de HZ en het University College Rooselvelt (UCR), die samenwerken onder de vlag van Campus Zeeland.

Bedrijven die van deze subsidie gebruik willen maken, kunnen zich vanaf deze week inschrijven. Die inschrijving sluit 20 april.