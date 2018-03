Deel dit artikel:











Politie zoekt 'slechtste ramkrakers ever' (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

De daders van de ramkraak in augustus vorig jaar op Casino Admiral in Sluis gingen bijzonder klungelig te werk. Dat werd benadrukt in het tv-programma Opsporing Verzocht, toch is een van de twee nog altijd voortvluchtig.

In Opsporing Verzocht toonde de politie beelden die zijn gemaakt met verschillende bewakingscamera's. Duidelijk is te zien dat de twee ramkrakers één van die camera's hebben gesignaleerd, maar duidelijk hebben verzuimd te kijken of er nog meer waren. Een hele serie blunders Daarna volgt, blijkt uit de slapstick-achtige montage, nog een hele serie blunders van de inbrekers. Zo lukt het rammen van de casinodeur pas na twee keer, valt een geldwisselautomaat om en laat de ene dader per ongeluk een rolluik op het hoofd van de ander vallen. Toch slagen beide mannen erin met buit in een auto weg te rijden, na een bijna botsing met de gealarmeerde bedrijfsleider op het parkeerterrein. Uiteindelijk kon een van de twee, een 41-jarige man uit Den Haag, na een achtervolging tot over de Belgische grens worden aangehouden. De andere dader hoopt de politie na tips door Opsporing Verzocht te achterhalen.