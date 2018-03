Beveiligingsbedrijf gemeentehuis Tholen aan de kant na vondst hennepkwekerij

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de wietkwekerij vernietigd (foto: HV Zeeland)

Aanleiding is de vondst en ruiming van drie hennepkwekerijen op Tholen, Sint-Willebrord en Hoeven. De gemeente is hiervan vervolgens op de hoogte gesteld, zoals gebruikelijk is bij dergelijke acties. De gemeente Tholen schrijft in een persbericht dat: "In de media vervolgens diverse berichten zijn verschenen over de Thoolse hennepkwekerij en mogelijke verwevenheid met het beveiligingsbedrijf dat diensten verricht voor de gemeente Tholen." Vandaar de opschorting van werkzaamheden voor de gemeente.

Ander beveiligingsbedrijf

De overeenkomsten met het bedrijf, dat ook een ruimte huurt in het gemeentehuis, worden nader bekeken. Met ingang van 14 maart zal een andere beveiligingsdienst ingezet worden.

