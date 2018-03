Bier en de boekenweek gaan prima samen

Het thema van de boekenweek is de natuur, en bier is een natuurproduct. Want het bestaat uit vier ingrediënten: water, (gemout) graan, hop, en gist. Stuk voor stuk natuurlijke bestanddelen. Tijdens de bijeenkomst woensdagavond konden er verschillende soorten bier geproefd worden. De proeverij werd afgewisseld met literaire fragmenten en optredens van Karel en de Boswachters.

Oude drank

Bier is een van de oudste dranken van de menselijke beschaving. Omdat bier voor 90 procent uit water bestaat is de kwaliteit van dat water van groot belang. Graan (mout) heeft een grote invloed op de smaak, het alcoholgehalte en de kleur van het bier. Hop wordt gebruikt om het bier zijn kenmerkende bittere smaak te geven. Vervolgens wordt gist toegevoegd om suikers om te zetten in alcohol en koolzuurgas.

Biercultuur bevorderen

De stichting Bier In Zeeland (BIZ) organiseerde de bierproeverij. Ze hebben als doel de biercultuur in Zeeland te bevorderen en organiseren jaarlijks het Middelburgs Abdij Bier Festival. De stichting organiseert ook kleinschalige bierproeverijen, waar vooral het verhaal achter het bier wordt verteld.

ITEM bier en boekenweek