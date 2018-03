Foldermateriaal van verschillende partijen (foto: Omroep Zeeland)

Naast de gebruikelijke jongerendebatten om jongeren naar de stembus te krijgen, worden er in Zeeland steeds meer verkiezingsbijeenkomsten georganiseerd voor senioren. Die zijn niet alleen bedoeld om de ouderen te informeren over de politieke programma's, maar vooral om de politieke partijen te wijzen op de steeds groter wordende groep seniore kiezers en hun behoeften.

'Seniorvriendelijk' programma

Ouderenorganisaties in Vlissingen bekeken de programma's van de dertien verschillende partijen in Vlissingen om ze op 'seniorvriendelijkheid' te beoordelen. "Dat betekent dat je beleid maakt op de aspecten die voor de senioren belangrijk zijn", legt Jaap Koppejan van de ouderenorganisaties Vlissingen uit. "Er zijn partijen die hebben echt een hoofdstuk 'Senioren', maar er zijn ook partijen die eigenlijk niets hebben."

Veel punten die voor ouderen van belang zijn, hebben betrekking op wonen, veiligheid en zorg. "Maar voldoende inkomen is ook belangrijk, net als zingeving. Ouderen horen er echt bij en kunnen nog veel voor de maatschappij betekenen. Senioren zijn winst, geen belasting," zegt Koppejan krachtig.

Tijdens een verkiezingsbijeenkomst voor senioren in Vlissingen kregen alle partijen de kans om hun seniorvriendelijke programmapunten onder de aandacht van de ruim 100 aanwezige ouderen te brengen. Ook Perspectief Op Vlissingen (POV) en D66 Vlissingen. Beide partijen zien hun programma als zeer seniorvriendelijk, maar ze hebben hun programma niet aangepast op het groeiend aantal senioren in hun gemeente. "Ik ben zelf ook 70, dus als ik naar de problematiek in het algemeen kijk, neem ik dat altijd mee," licht Pim Kraan van POV toe.

Rekening houden met senioren

Ook het programma van D66 Walcheren is wat Pieter van Eck betreft voor iedereen. "Het is dus net zo seniorvriendelijk als jongerenvriendelijk," zegt hij. Volgens Koppejan zijn er in Vlissingen zo'n 10.000 senioren, toch is hij niet verbaasd dat de politieke programma's nog niet op deze grote groep zijn aangepast. "Men moet daar nog wat aan wennen. Ik hoop dat deze bijeenkomst daar wel verandering in brengt. Houd rekening met ons."