Deel dit artikel:











Zeeland wordt wakker: Open dag, senioren en Westerscheldetunnel

Het is woensdag 14 maart. In het nieuws in Zeeland op dit moment:

ADRZ Goes (foto: Omroep Zeeland) De open dag in ziekenhuis ADRZ van Goes en Vlissingen gaat komende zaterdag niet door. Door de griepepidemie heeft personeel al wekenlang te maken met extra werkdruk, waardoor het bestuur de feestelijkheden heeft afgelast. Lees ook: Open dag ADRZ afgeblazen wegens griepepidemie Senioren tijdens verkiezingsdebat (foto: Omroep Zeeland) Ouderen komen er bekaaid vanaf In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart is er bedroevend weinig aandacht voor senioren. Dat concluderen ouderenorganisaties na bestudering van Vlissingse partijprogramma's op 'seniorvriendelijkheid'. Lees ook: "Senioren zijn winst, geen belasting" Koningin Beatrix opent Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland) Jarig vandaag De jarige van vandaag is de Westerscheldetunnel. De tunnel werd op 14 maart 2003, dus precies 15 jaar geleden, geopend door toenmalig koningin Beatrix. Bier en boekenweek in de bibliotheek van Middelburg. (foto: Omroep Zeeland) Bier, boek, bieb Bier en de boekenweek, ze gaan prima samen volgens de organisatoren van een literaire bierproeverij. Die werd gisteravond gehouden in de bibliotheek in Middelburg. Lees ook: Bier en de boekenweek gaan prima samen Regenplassen en grijze lucht bij Wilhelminadorp (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn, Kloetinge) Weer Droog en flinke zonnige perioden, maar ook een paar wolkenvelden. De zuidoostelijke wind wakkert aan en wordt later matig tot vrij krachtig. De temperatuur stijgt naar 11 tot 13 graden.