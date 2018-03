Deel dit artikel:











Eerste Oosterscheldekreeft geveild voor Warchild

De eerste Oosterscheldekreeft van dit jaar wordt op 29 maart geveild. De opbrengst is per traditie voor een goed doel, dit jaar is dat War Child.

Oosterscheldekreeft (foto: Omroep Zeeland) De Stichting Promotie Oosterscheldekreeft meldt dat topkok Erwin Vinke van tweesterrenrestaurant De Kromme Watergang is gestrikt als gelegenheidsveilingmeester. Hij leidt de veiling op de visafslag in Colijnsplaat. Kreeftenvissers, kreeftenhandelaren, restaurateurs, de top van het regionale bedrijfsleven en lokale bestuurders zijn daarbij aanwezig. Driesterren-chef Jannis Brevet van restaurant Inter Scaldes in Kruiningen is de eregast. Vorig jaar recordopbrengst De veiling van de eerste kreeft vorig jaar bracht 17.000 euro op voor de Dirk Kuyt Foundation. Dat was een record. Het seizoen van de Oosterscheldekreeft duurt van 29 maart tot 15 juli. Lees ook: Kreeftenfeestje in Zierikzee: 'hij was wel zwaar'