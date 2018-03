Deel dit artikel:











Handen uit de mouwen op de 62e Boomfeestdag

Op verschillende plaatsen in Zeeland wordt de Boomfeestdag gevierd. Op Noord-Beveland knotten schoolkinderen wilgen, en op tal van andere plekken zoals ondermeer in Middelburg, Vlissingen en Wolphaartsdijk gaan boompjes de grond in.

In Domburg stak wethouder Chris Maas van de gemeente Veere een handje toe bij het planten van een zomerlinde, een cadeautje van de 100-jarige afdeling Walcheren van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) De landelijke start van de 62e landelijke Boomfeestdag was in het Groningse Heiligerlee. Voor de sterfte van essen, die worden geveld door een agressieve schimmel was er speciale aandacht. Naar verwachting doen deze keer 100.000 kinderen mee in ruim 290 gemeenten. Ze planten met elkaar zo'n 200.000 bomen en struiken. Op 10 april 1957 had de eerste landelijke Boomplantdag plaats in Apeldoorn. Daar waren toen 1600 kinderen bij aanwezig.