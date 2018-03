Geert Wilders op verkiezingscampagne in Terneuzen

Geert Wilders is op verkiezingscampagne in Terneuzen. Samen met de PVV-kamerleden Michiel de Graaf en Léon de Jong bezoekt hij sociaal werkbedrijf Dethon en SVRZ-woonzorgcentrum Máxima.

De Partij Voor de Vrijheid doet voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zeeland, in Terneuzen en in Tholen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar haalde de partij van Wilders hier respectievelijk 17,4 en 15,6 procent van de stemmen. Ook in de gemeenten Sluis, Hulst en Vlissingen deed de PVV het goed, maar hier kon de partij geen geschikte kandidaten vinden.

Acht zetels verwacht

De PVV hoopt in Zeeland het succes van vorig jaar te herhalen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van volgende week. De PVV verwacht dan acht zetels te bemachtigen: vijf in Terneuzen en drie in Tholen. In Terneuzen is Patrick van der Hoeff lijsttrekker. In het dagelijks leven runt hij een supermarkt. In Tholen is Vincent Bosch lijsttrekker. Hij is student aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Dertig gemeenten

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, deed de Partij Voor de Vrijheid nog maar mee in twee Nederlandse gemeenten: Den Haag en Almere. Het hek lijkt nu van de dam. De PVV doet landelijk mee in 30 gemeenten.

