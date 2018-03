Bakje erwtensoep en broodje kroket: beleef het tochtje naar de overkant met de PSD-boot nog een keer

1. Achteraan aansluiten!

Altijd spannend als je het veerplein op kwam rijden. Is er genoeg plek?

2. Wachten in het gras

Wachten op de boot was niet altijd een straf. Op een mooie zomerdag kon je in het gras genieten. Alleen uitkijken dat je niet in slaap viel.

In het gras wachten op de boot (foto: Beeldbank Rijkswaterstaat, via PSDnet.nl)

3. Jammer hoor, zo'n wachtrij...

Zin in friet of een ijsje? Dan kwam een wachtrij op het veerplein goed uit; je had even de tijd om naar de cafetaria te gaan.

Nog een geluk tijdens het wachten; je had tijd voor friet of ijs (foto: Jacob Klompstra, via PSDnet.nl)

4. Wisselen!

Je zou het haast vergeten: op het veerplein kon je guldens wisselen voor Belgische franken. En meeneemhapjes, handig voor onderweg.

Wisselkantoor op het veerplein (foto: PSDnet.nl)

5. Hop, hop, de boot op

Zijn we ondertussen al wat opgeschoven? Jazeker, we staan vooraan op het veerplein. We kunnen zo de boot op.

Vooraan in de wachtrij (foto: Peter Feij via PSDnet.nl)

6. Ga jij daar maar staan

Staan we links, rechts of ergens in het midden? Bij de ingang kreeg je een plek op de boot toegewezen.

7. Alle auto's aan boord?

Zo te zien heeft iedereen een plekje gevonden. Op naar de overkant!

Bij de ingang kreeg je een plek op de boot toegewezen (foto: PSDnet.nl)

8. Alarm af?

En denk erom aan boord: remmen vast, motor af, niet roken en autoalarm af. Ondanks de waarschuwing ging er altijd wel een alarm af.

Remmen vast, motor af, niet roken en autoalarm af (foto: PSDnet.nl)

9. Allemaal naar boven

Dat is fijn, er is nog plek bij het raam.

Salon op de veerboot (foto: PSDnet.nl)

Het interieur van de veerboot (foto: PSDnet.nl)

10. Tijd voor een bakkie!

Eerst een bakje koffie of thee.

Een bakje koffie op de veerboot (foto: PSDnet.nl)

Een bakje koffie op de boot (foto: PSDnet.nl)

11. Stiekem kwam iedereen voor...

Maar de meeste mensen kwamen toch echt voor een bakje erwtensoep of een broodje kroket. De snack ging 's ochtends al in de frietpan lag vervolgens een hele dag onder de warmhoudplaat.

12. Wat een uitzicht!

En na een bakje koffie, soep of broodje kroket kon je nog snel even naar buiten om van het uitzicht te genieten.

Genieten van het uitzicht op de PSD veerboot (foto: PSDnet.nl)

13. Zijn we er nu al?

En voor je het wist zat het tochtje er weer op. Welkom aan de overkant!

Welkom aan de overkant (foto: PSDnet.nl)

Lees ook: