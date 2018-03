Dwars door Zeeland voor boek over babbelaars

Verhaagen werkt zelf anderhalf jaar bij J.B. Diesch, maker van babbelaars, en daar werd ze geïnspireerd om een boek te schrijven over Zeeuwse babbelaars. "Het is een echt Zeeuws streekproduct en eigenlijk een culinair cultureel erfgoed. Het leeft nog steeds onder de mensen, er zijn heel veel blikjes en recepten dus daarom leek het me leuk om er iets mee te doen", vertelt Verhaagen.

Margot was voor haar boek op zoek naar persoonlijke verhalen en plaatste een oproepje in de krant waar veel op werd gereageerd. Daarom reist ze samen met haar fotograaf heel Zeeland door. "Een telefonisch interview is niet persoonlijk. Je haalt het meeste uit een verhaal als je er zelf bent en elkaar ziet", zegt Verhaagen.

De 90-jarige Riet Goossen-Francke uit Middelburg met haar bijzonderste blik uit haar ouderlijk huis (foto: Omroep Zeeland)

Via een oproepje in de krant konden mensen zich opgeven die een speciale herinnering hebben aan de Zeeuwse babbelaars. De 90-jarige Riet Goossen-Francke uit Middelburg heeft daarop gereageerd. "Ik heb zelf bij bakkerij Van Melle in Goes gewerkt van 1946 tot 1949. Ik doe het voor hen en niet voor mezelf", vertelt mevrouw Goossen-Francke. De bakkerij verkocht wel Zeeuwse babbelaars, maar maakte ze niet zelf.

De blikjes die mevrouw Goossen-Francke heeft koestert ze. "Mijn ouderlijk huis is opgeruimd en dit is het enige wat ik nog over heb", vertelt ze. Ze zit momenteel in het woonzorgcentrum Noordbolwerk in Middelburg, maar krijgt regelmatig visite van haar zoon. "Eigenlijk had ik mijn meest bijzondere blik aan mijn zoon gegeven, maar die heb ik teruggevraagd voor het interview. Hij krijgt het later wel weer terug", lacht ze.

Suus Hofman spaart al 20 jaar Zeeuwse babbelaarsblikken en haar collectie bestaat nu uit zo'n 150 blikjes (foto: Omroep Zeeland)

Een andere reactie kwam uit Goes van Suus Hofman die een vitrine vol met ruim 150 Zeeuwse babbellaarsblikken in haar woonkamer heeft staan. "Toen ik aan stamboomonderzoek deed vertelde een familielid dat een oud-familielid op één van de blikjes afgebeeld stond. Daarna ben ik gaan zoeken", vertelt Hofman. Tijdens de zoektocht vond ze de blikjes erg leuk vanwege de verschillende klederdracht die erop te zien was. "Toen ben ik ze gaan sparen, maar het blik met het familielid heb ik helaas nooit gevonden", zegt Hofman.

Ik heb ruim 150 Zeeuwse babbellaarsblikken in huis, maar de 'fabrieksbabbellaars' vind ik niet lekker"" Suus Hofman, verzamelaar Zeeuwse babbellaarsblikken

Hofman verzamelt alleen blikken waar Zeeuwen op staan: "Het woord 'Zeeuwse' moet er wel op staan, anders hoef ik ze niet". Wat ze ook niet hoeft zijn de babbelaars in het blik. "De fabrieksvariant van de Zeeuwse babbelaars vind ik zelf niet lekker, die geef ik altijd aan mijn buurvrouw en dan hou ik het blikje zelf", lacht Hofman. Ook haar man Bob Hofman speelt een rol in de verzameling, hij mag namelijk één keer per jaar de blikjes poetsen.

Verhaagen verwacht het boek uit te geven in oktober vanwege de week van het Zeeuwse boek. Vooralsnog is Verhaagen bezig met het ophalen van persoonlijke verhalen. "We moeten hierbij wel oppassen dat het geen geschiedenisboek wordt, want het moet wel een boek van nu worden met foto's, recepten en verhalen", aldus Verhaagen.