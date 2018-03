Het incident was bij een bedrijf aan de Monacoweg (foto: HV Zeeland)

Wat er precies is gebeurd op het terrein van het bedrijf, is nog onduidelijk. De weg naar het bedrijf is afgezet.

Traumahelikopter

Volgens HV Zeeland is het slachtoffer met de traumahelikopter naar een ziekenhuis vervoerd. Over de aard van het letsel is niets bekend.