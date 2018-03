Deel dit artikel:











Drugs en wapen gevonden in auto Vlissingen

In Vlissingen zijn twee mannen opgepakt die worden verdacht van drugshandel. Agenten vonden hennep, crack en hasj in hun auto. De mannen zitten vast in politiecellencomplex Torentijd in Middelburg.

Een zakje wiet (foto: OZ) Behalve de drugs zijn in hun auto ook een wietverkruimelaar, een weegschaaltje, enkele honderden euro's, een mes en twee ongebruikte simkaarten gevonden. De drugs en spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn een man van 20 uit Vlissingen en een 18-jarige man uit Noord-Brabant.