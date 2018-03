Nul reacties op beelden ramkraak Sluis

Beelden van ramkraak casino in Sluis (foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

De ramkraak in Sluis werd gepleegd door twee daders die allebei duidelijk in beeld zijn. In de televisie-uitzending werd benadrukt dat de ramkraak erg knullig werd uitgevoerd. De presentatrice noemde de daders zelfs "de slechtste ramkrakers ever".

De zaak is desondanks nog altijd niet opgelost. Er wordt nog gezocht naar een van de twee verdachten. De andere werd al kort na de ramkraak over de grens in België opgepakt.

Lees ook: