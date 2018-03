Jonge kiezers willen stageplaatsen en goed openbaar vervoer

De scholieren mochten vragen stellen aan de Vlissingse politici en die gingen vaak over hetzelfde. Er is een tekort aan leerwerkplekken en stageplaatsen, wat gaat de politiek daar aan doen? En hoe gaan politici zorgen voor een goede bereikbaarheid van hun school met de bus of de veerboot?

De politici vertelden dat ze veel doen om innovatieve bedrijven naar Zeeland te halen en ook stageplaatsen aanbieden bij de gemeente Vlissingen. Helaas voor de scholieren bleven concrete antwoorden uit.

Ict'ers aan de slag in Nollebos?

Toen er een vraag kwam over het Nollebos ontstond er een discussie tussen twee partijen over wat er nou wel of niet in een amendement uit het verleden heeft gestaan. Een andere politici wees de ict-studenten in de zaal op het feit dat in het Nollebos waarschijnlijk veel werk komt in de groenvoorziening.

