Deel dit artikel:











Hoogbejaarde boef (96) rijdt voorbijganger aan

Een hoogbejaarde man is vanmiddag in Nieuwvliet opgepakt voor poging tot doodslag. De 96-jarige man was op een vakantiepark stoelen aan het stelen, toen hij door een voorbijganger werd betrapt.

Politie (foto: Omroep Zeeland) De getuige ging voor de auto van de bejaarde staan, maar die gaf desondanks gas en de getuige kwam op de motorkap terecht. Die raakte niet gewond, maar deed wel aangifte van poging tot doodslag. De 96-jarige man zit nog vast en wordt later vandaag verhoord.