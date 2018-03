De tunnel is jarig: geen tolvrije dag, wel pepermuntjes

Natuurlijk neemt niet iedereen zonder commentaar het potje pepermuntjes aan. "Het was wel leuk geweest als de tunnel vandaag tolvrij was geweest. Maar ja, we krijgen al iets en een cadeautje is altijd leuk", aldus een bestuurster die het positief probeert te bekijken.

Snoepjes voor klanten Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

Een extra aardigheidje

De medewerkers van de Westerscheldetunnel probeerden er vandaag een feestje van te maken. De meeste automobilisten accepteren met grote glimlach het cadeautje, maar soms krijgen de uitdelers een sneer: 'ik was er liever zo doorgereden', bijvoorbeeld. Medewerkster Tessa Seidel bekijkt het nuchter: "Daar hebben we de tolvrije dagen voor. Vandaag is gewoon een extra aardigheidje vanwege de verjaardag van de tunnel."

