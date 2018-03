Huilende baby moet jongeren naar ziekenhuis trekken

De eerstejaars verpleegkundigen van Scalda komen enthousiast de escaperoom uit, ondanks dat ze het niet binnen de tijd hebben gehaald. "Je hebt met allerlei dingen die je ook in de praktijk gebruikt, leren werken en dat was leerzaam!", vertelt Peter. "De stress die je in de praktijk voelt heb je hier ook", zegt Priscilla terwijl ze de kluis probeert open te maken waarvan het alarm afgaat. Door deze ervaring zijn de leerlingen nog gemotiveerder om in de zorg te gaan werken. "Ik volg nu de opleiding verpleegkundige en denk dat ik het zeker ga volhouden!", zegt Shelley.

In de praktijk is het lastig om een meeloopdag te organiseren voor grote groepen en daarom is er gekozen voor een escape room. "Je hebt op een werkdag te maken met echte patiënten die hun privacy hebben en daardoor kunnen we niet met een grote groep binnenkomen", vertelt hoofd communicatie Margaret Lafort. "Daarnaast zien ze door die escape room veel facetten van het werk in de zorg. Alles is op die manier gedekt en op een meeloopdag zien ze maar een klein deel van het werk", aldus Lafort.

Eerstejaars verpleegkundigen van Scalda zijn enthousiast geworden voor het vak mede dankzij de escaperoom van ZorgSaam Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Uit cijfers van het UWV blijkt dat er dit jaar zo'n 130.000 vacatures in de zorg zijn. ZorgSaam in Terneuzen kampt ook met een personeelstekort en volgens Lafort komt dit door de conjunctuur. "Als het beter gaat in de economie, zijn mensen sneller geneigd om risico's te nemen in een beroep. Terwijl als het minder goed gaat ze sneller kiezen voor een baan in de zorg omdat daar altijd werkgelegenheid is", legt Lafort uit.

Week van zorg en welzijn

Vrijdag ontvangt het ziekenhuis in het kader van de week van zorg en welzijn 42 vmbo leerlingen die de escape room gaan doen of een meeloopdag in het verzorgingshuis krijgen. Zaterdag is de open dag voor iedereen die geïnteresseerd is in de zorg waar je ook zelf de escape room kunt ervaren.