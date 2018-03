'Boulevard De Ruyter en De Ruyterstraat moet kunnen'

Michiel de Ruyter in Vlissingen (foto: Tanja van Eenennaam)

De laatste tijd is er discussie ontstaan over het vernoemen van straten en standbeelden omdat het zou gaan om historische figuren die destijds betrokken waren bij slavenhandel of oorlogsmisdaden pleegden. Veel deelnemers aan het onderzoek van EenVandaag vinden dat deze discussie is doorgeschoten en willen dat de vernoemingen blijven.

Wel met uitleg erbij

Wel vindt een krappe meerderheid (52 procent) het een goed idee als er bordjes met uitleg komen, waar de goede en slechte daden van bijvoorbeeld figuren als Michiel de Ruyter en Piet Hein te lezen zijn.

Meer verdeeld zijn mensen over de vraag of nieuwe straten nog J.P. Coenstraat of Admiraal de Ruyterlaan mogen heten. 45 procent vindt dat dat nog wel moet kunnen; een even groot deel (46 procent) ziet dat niet zitten.

Aan het onderzoek deden 28.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 10 tot en met 14 maart 2018. Het opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

