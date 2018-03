Deel dit artikel:











Zeeuwse zorginstellingen laten zich zien

Ook zo benieuwd wat er zich achter de deuren van het pand van Weerwerk aan de Houtkade in Goes afspeelt? Vandaag was de kans om een kijkje te nemen tijdens de open dag.

Het is namelijk de Week van Zorg en Welzijn. Tientallen zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun deuren om aan Zeeland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Weerwerk Weerwerk is een sociale onderneming die zich inzet om mensen met een psychische beperking deel te laten nemen aan de maatschappij op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Er werken in deeltijd zo'n 35 mensen, die klussen doen als het digitaliseren van dia's, het tellen van puzzelstukjes voor de verkoop en het bewerken van hout. Weerwerk in Goes (foto: Omroep Zeeland) Dennis Goedbloed, die een autisme heeft, werkt twee dagdelen bij Weerwerk. "Door mijn autisme heb ik 18 jaar thuis gezeten omdat ik moeilijk contact kan leggen met mensen, maar dit vind ik fijn om te doen," zegt hij terwijl hij dia's digitaliseert. Begeleider Thalasha Kool vindt een open dag erg belangrijk. "Dat is voor iedereen makkelijk, want je hoeft geen afspraak te maken. En het is leuk voor buurtbewoners en ook voor mensen die denken hier wat aan dagbesteding te kunnen hebben."