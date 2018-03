Erop of eronder voor de PvdA

In de gemeente Kapelle vormen VVD, CDA en SGP het bestuur. De PvdA is de enige linkse partij in de raad en is met twee van de vijftien zetels een kleine speler. Annebeth Evertz, die eerder voorzitter was van de grotere Zeeuwse Statenfractie, moest best even wennen aan die bescheiden rol toen zij in december 2016 toetrad tot de Kapelse fractie.

Ik heb een onzeker gevoel, maar ik ga er wel voor." Annebeth Evertz, lijsttrekker PvdA Kapelle

Toch vindt zij het belangrijk dat ook in Kapelle een progressief geluid te horen blijft. "Anders wordt het hier veel te rechts," zegt ze. Collectief trauma voor de PvdA vormen de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart vorig jaar. De sociaal-democraten tuimelden toen genadeloos van 38 naar 9 kamerzetels. Een herhaling ligt op de loer. "Ik vind het best spannend en heb een onzeker gevoel. We hebben als PvdA landelijk flink verloren. Dat werkt door in onze raadsverkiezingen. Maar,... ik ga er wel voor."

Wrang

Evertz vindt het frustrerend dat het landelijke falen van de PvdA afstraalt op gemeenteraadsleden: "Als lokale politici doen we zo ons best en dan is het wrang dat mensen zo boos zijn op de landelijke PvdA."

Vergadering van PvdA-fractie in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Wel is het een feit dat het met de PvdA in Zeeland al jaren bergafwaarts gaat. Bij de verkiezingen in 2006 haalde de partij bij elkaar nog 73 zetels in de dertien Zeeuwse gemeenteraden. Vier jaar later, in 2010, was dit aantal geslonken tot 47 en vier jaar geleden waren er nog 31 PvdA-zetels over in heel Zeeland [in Veere werkt de PvdA samen met GroenLinks - red.]

Ik zou het verschrikkelijk vinden, als we geen zetel halen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in." Annebeth Evertz, lijsttrekker PvdA Kapelle

Annebeth Evertz wil graag positief blijven, maar ze houdt rekening met alle reële opties: "Als we geen zetel halen, dan is dat het einde voor de PvdA in Kapelle. Maar dat zou ik verschrikkelijk vinden, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Met één zetel gaan we gewoon door met strijden voor onze progressieve thema's." De PvdA in Kapelle heeft bij deze verkiezingen armoedebestrijding als belangrijkste thema gekozen en werkt hierbij samen met PvdA-fracties uit andere gemeenten.

Annebeth Evertz van de PvdA Kapelle in gesprek met verslaggever Marcel Decraene