Zeeland wordt wakker: Michiel de Ruyter, scholierendebat en PvdA

EenVandaag Opiniepanel (foto: EenVandaag)

Negen op de tien Nederlanders heeft geen probleem met het vernoemen van een straat naar admiraal Michiel de Ruyter. Dat blijkt uit de resultaten van het EenVandaag Opiniepanel. Aan dit onderzoek deden zo'n 28.000 mensen mee.

Politici worden onder vuur genomen door scholieren van het Zwincollege (foto: Omroep Zeeland)

Debatteren met scholieren die nog niet eens mogen stemmen. Dat klinkt overbodig, toch waren alle politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen in de gemeente Sluis, woensdagmiddag vertegenwoordigd bij een jongerendebat op het Zwin College in Oostburg.

Vergadering van PvdA-fractie in Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Volgende week woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen, een spannende dag voor de politieke partijen. Maar voor de PvdA is die dag extra spannend. De partij leed bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar het grootste verlies in haar bestaan. Zeeuwse PvdA'ers vrezen voor een herhaling, bijvoorbeeld de PvdA in Kapelle.

(foto: Piet Grim via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Vanmorgen raakt het snel bewolkt en in de loop van de ochtend begint het te regenen. Met een maximumtemperatuur van rond de 9 graden is het frisser dan gisteren.