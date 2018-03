Zeeuws vissersschip aan Franse ketting: 'zwaar overtrokken'

(foto: Omroep Zeeland)

Siereveld was niet aan boord toen het aan de ketting werd gelegd. Hij hoorde het nieuws via de vader van de schipper, die door zijn zoon was gebeld. "Ik was niet blij", drukt hij zich zachtjes uit. De viskotter was dinsdag aan het vissen voor de Franse kust toen ze werden gecontroleerd.

'Iets te nauw'

"De maaswijdte aan de ingang van het net was goed. Dat is het belangrijkste. Maar aan de onderkant, waar een netwerk aan lappen het net moet beschermen was het iets te nauw", volgens Siereveld. "Maar daar komt de vis helemaal niet terecht en ondermaatse vis kan gewoon weg."

De lading van het schip is in beslag genomen en wordt geveild. De opbrengst komt ten goede aan de Franse staat. Daarnaast moet Siereveld ook een boete betalen van maximaal 22.000 euro. "Een rechter komt een dezer dagen langs en bepaalt dan de hoogte van de boete. Die we dan ter plekke cash moeten betalen", legt Sierveld uit.

Je moet wel lef hebben om in Frankrijk te vissen" Joop Siereveld

Als hij de maximumboete moet betalen, hoeft hij de deuren van zijn bedrijf nog niet te sluiten. Maar de schade is groter dan dat. "We zijn de vangst kwijt en de mannen verdienen nu niks." De bemanningsleden zijn zogenoemde deelvissers. Wat betekent dat ze meedelen in de opbrengst van de lading. Nu die lading is afgepakt verdienen ze niks, legt Siereveld uit.

"Het is een kleine overtreding en om daar het schip zolang voor aan de ketting te leggen is absurd", maar nu bezwaar gaan maken heeft volgens Siereveld geen zin. "Met een legertje ophef gaan maken in Duinkerken heeft geen zin. We zijn overgeleverd aan de Franse autoriteiten." Hij gaat wel bezwaar aantekenen zodra de boete betaald is. Siereveld zijn eerste prioriteit is nu om het schip zo snel mogelijk vrij te krijgen.

Geen controle

Siereveld voegt er nog aan toe dat de Franse wateren niet meer populair zijn onder de Nederlandse vissers. "Je moet best een beetje lef hebben om daar te vissen. Er zijn collega vissers die daar niet meer durven te vissen, omdat controleurs zoeken totdat ze iets vinden." Terwijl, volgens Siereveld, Franse niet of nauwelijks worden gecontroleerd.