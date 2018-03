Vlissingse matroos (17) verongelukt in Duitsland

(foto: Ad Schouteren)

De Vlissinger werkte als matroos op een binnenvaartschip dat verderop in de haven van Mannheim lag afgemeerd. De jongen was even van boord gegaan om boodschappen te doen. Op de terugweg is hij volgens de Duitse politie vermoedelijk met zijn voorwiel in de rails van een havenkraan blijven haken waarna hij is gevallen.

Knal

Een bemanningslid van het binnenvaartschip waar de Vlissinger op terechtkwam zegt tegen de binnenvaartkrant Schuttevaer dat hij een knal hoorde. Toen hij naar buiten ging om te kijken, zag hij een spatbord in het gangboord liggen en lag de jongen bewusteloos in het water.

Pogingen om hem uit het water te halen lukten niet, waarop de reddingsdiensten zijn gealarmeerd. De politie gaat uit van een tragisch ongeluk, maar heeft het incident nog wel in onderzoek. Er zijn volgens Schuttevaer geen aanwijzingen dat de jongen onder invloed was van alcohol.