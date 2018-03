Bejaarde stoelendief sloeg al eerder toe op camping

Politielogo op uniform (foto: Politie)

De stoelendief van 96 reed de camping op en twee bewoners, waaronder de 70-jarige man, stapten meteen op hem af. De 70-jarige campingbewoner ging daarbij met zijn fiets voor de auto van de man staan.

Op de motorkap

Onverstoord stapte de 96-jarige man in zijn auto en gaf gas. Daardoor belandde de 70-jarige man met zijn fiets op de motorkap. Hij had geen zichtbare verwondingen, maar wel pijnklachten en is daarom naar een huisarts gegaan. Zijn fiets is vernield door de aanrijding.

De verdachte werd meegenomen naar het politiebureau in Terneuzen, waar hij is verhoord. Volgens de politie valt nog te bezien of hij zijn rijbewijs nog terugkrijgt. "Bekeken wordt of hij nog fit genoeg is om te rijden", aldus de politie.

Lees ook: