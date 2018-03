Pas geplante boompjes vernield op boomfeestdag, 'Wie doet nu zoiets?'

Vernielde boompjes aan de Boomdijk bij Nieuw- en Sint Joosland (foto: Pieter Voets van Landschapsbeheer Zeeland)

Volgens boswachter Anouk Pattipeilohij is het gebeurt in de nacht van woensdag op donderdag. Gisteren stonden de boompjes er namelijk nog. Ze noemt het 'shockerend' en het is volgens haar een 'serieuze kwestie'.

Telefoon roodgloeiend

De telefoon staat bij Staatsbosbeheer roodgloeiend. Het regent telefoontjes van omwonenden, maar ook bijvoorbeeld van fietsers. De boswachter roept iedereen die iets gezien heeft om zich te melden bij de politie.

In totaal gaat het om 538 boompjes die werden geplant in januari en in februari: 476 populieren en 62 eiken. Ruwweg tachtig procent van de boompjes is vernield. De vernielde boompjes zijn niet meer te redden.

'Te triest voor woorden'

De vernieling van de boompjes is volgens Pieter Voets van Stichting Landschapsbeheer des te wranger, omdat het gebeurde vlak na boomfeestdag, de dag waarop het planten van nieuwe bomen gevierd wordt. "Wie doet nu zoiets?", vraagt Voets zich af op Twitter. "Te triest voor woorden."

De werkzaamheden aan de boompjes waren net allemaal klaar, waaronder het plaatsen van bescherming tegen wildvraat, boompalen en boomwanden. Als de schade wordt hersteld dan is het een kostenpost voor Staatsbosbeheer van ruim 25.000 euro. De boompjes kostten 6.000 euro en het aanplanten ervan nog eens 19.500 euro.

Niet voor verzekerd

De intentie is wel om de omgeknakte boompjes te vervangen, maar het is nog maar de vraag waar Staatsbosbeheer het geld daarvoor vandaan kan halen. Staatsbosbeheer is hier niet voor verzekerd. Bovendien moeten de boompjes volgens Pattipeilohij ook op voorraad zijn, want dat gaat altijd op bestelling.