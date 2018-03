Twee inbrekers aangehouden Wolphaartsdijk

De aanhouding vond plaats op de Muidenweg bij Wolphaartsdijk (foto: HV Zeeland )

De politie werd om 08.40 uur gebeld door een getuige die de twee verdachten zag lopen. Omdat de beller aangaf dat de twee mannen mogelijk bewapend waren, zijn ze met een zogenoemde uitpraatprocedure uit de auto gehaald. Dat wil zeggen dat ze onder schot werden gehouden en zelf uit de auto moesten stappen.

Op dit moment wordt er nog onderzoek gedaan naar de zaak. Een van de verdachten had tijdens zijn aanhouding inbrekersspullen op zak. Dat is in beslag genomen, net als de auto waar het tweetal in zat. De twee mannen zitten vast voor verhoor.

Uitleg werking uitpraatprocedure