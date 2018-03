Deel dit artikel:











Leerling bekneld in machine school

Een leerling van het Scalda in Middelburg is vanmorgen met zijn arm bekneld geraakt in een machine in de school. Volgens de politie vallen de verwondingen mee.

De brandweer heeft het slachtoffer bevrijf (foto: HV Zeeland ) Een klein uur na de eerste melding van het ongeval liet de politie weten dat het slachtoffer is bevrijd en is overgedragen aan ambulancepersoneel. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.