Jeugdzorg heeft minder tijd en aandacht voor probleemgezinnen

Sinds 2015 is niet langer het Rijk, maar zijn de Zeeuwse gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Die verandering heeft grote impact gehad, vertelt directeur Ruud Stevens. "De afgelopen drie jaar was een weerbarstige en ingewikkelde periode. We kregen een derde minder geld, terwijl de zorgvraag hetzelfde bleef. Zeeuwse gezinnen die bij ons aanklopten, hebben ongetwijfeld gemerkt dat er minder tijd en aandacht voor ze was."

(foto: Omroep Zeeland)

Hulp krijgen is lastiger

Cora Seijner uit Arnemuiden is tegen wil en dank ervaringsexpert als het om jeugdzorg gaat en kan dat beamen. "Eerder vroeg je hulp en kreeg je die. Nu merk je dat het een geldkwestie is en dus allemaal lastiger gaat. Iedereen was er van overtuigd dat mijn zoon naar een gesloten instelling moest, behalve de gemeente. Die wilde eerst nog wat andere hulp uitproberen. Uiteindelijk is het helemaal geëscaleerd en moest m'n zoon alsnog gedwongen worden opgenomen."

Verdubbeling van het aantal gezinnen per medewerker

Het idee achter het feit dat gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg was meer efficiëncy. "Getalsmatig is het gelukt. We helpen met 100 fte minder hetzelfde aantal mensen", zegt directeur Ruud Stevens. "Maar de vraag is of het ook altijd kwalitatief gelukt is. Hulpverleners hebben te maken met een verdubbeling van het aantal gezinnen dat ze moeten helpen."

Aantal medewerkers Juvent (in fte) 2014: 321 2015: 285 2016: 237

Werkdruk medewerkers toegenomen

"Wij zien dat het ziekteverzuim het laatste jaar is toegenomen. We zijn ook aan het kijken waar de oorzaken liggen, maar één van die oorzaken is zeker de werkdruk , aldus Stevens.

Weer mensen aannemen

Inmiddels zijn er meerjarenafspraken gemaakt met de dertien Zeeuwse gemeenten waardoor een stabielere periode aanbreekt voor Juvent. "Tot 2020 weten we waar we aan toe zijn. We kunnen weer mensen aannemen en dat zal de zorg goed doen."