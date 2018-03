Bekijk hier hoe crimineel jouw wijk is

Zoom in op de kaart om jouw wijk beter te zien. Als je telkens één type misdrijf selecteert, kun je makkelijker vergelijkingen maken tussen wijken. Raak de punten aan voor de details. Je ziet dan de absolute aantallen per misdrijf en het cijfer per honderd inwoners.

Geregistreerde misdrijven

Het gaat alleen om door de politie geregistreerde misdrijven in 2017. Vermoedelijk is niet van alle misdrijven aangifte gedaan, dus zal de kaart niet in alle opzichten compleet zijn. De categorie 'moord' is in Zeeland te klein (vier registraties in heel de provincie in 2017) om op deze kaart te laten zien.

Inbraakpoging via openstaand kiepraam (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

Met 109 aangiftes in één jaar is het stadsdeel Zuidoost van Middelburg (alles ten oosten van het Kanaal door Walcheren) de top van Zeeland als het gaat om fietsendiefstallen. Het centrum van Middelburg is met 97 nummer twee, terwijl vanuit de hele bebouwde kom van Goes (nummer drie) afgelopen jaar 83 gevallen van fietsendiefstal zijn gemeld.

Vergelijken

Bij zakkenrollerij en andere vormen van straatroof blijkt uit de kaart dat het centrum van Middelburg in Zeeland aan kop gaat. Terwijl bij veel andere misdrijven Goes de grootste van Zeeland is. Toch mag Goes niet de crimineelste stad van Zeeland genoemd worden. Oorzaak van het hoge cijfer is dat het CBS de hele bebouwde kom van deze stad in de statistieken als één wijk neemt. Terwijl de bebouwde kommen van Vlissingen, Terneuzen en Middelburg door het CBS in enkele kleinere stadsdelen (dus ook met kleinere misdaadcijfers) zijn opgedeeld.

Wie dus twee of meer stadsdelen met elkaar wil vergelijken kan het beste de misdaad per honderd inwoners nemen.