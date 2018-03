Organisatie Scheldebeker staakt voorbereidingen voor zwemtocht

De start van de Scheldebeker in 2016 (foto: Omroep Zeeland)

Het bestuur van de Stichting Scheldebeker laat via Facebook weten dat de organisatie in deze periode de vergunningen voor het evenement moet aanvragen. Dat is nodig omdat de Westerschelde tijdens de wedstrijd enige uren afgesloten moet zijn voor het scheepvaartverkeer. "Dat kan alleen als de plannen in organisatorisch en financieel opzicht op voorhand haalbaar zijn. Daarover bestaat op dit moment te weinig zekerheid", zegt Frans Reyniers, voorzitter van de Stichting Scheldebeker. Daarom is besloten om geen vergunning aan te vragen voor het evenement.

Volgens Reyniers gaat er veel tijd in de organisatie van het evenement zitten. De Scheldebeker streeft naar een begroting van tachtigduizend euro tot een ton. "Het is niet meer zo als vroeger. Er komt veel meer bij kijken zoals live-streaming en entertainment. We hebben wel een draaiboek klaarliggen, maar de financiële zekerheid die daarbij hoort ontbreekt nog", aldus Reyniers.

De Scheldebeker zou op zaterdag 20 juli 2019 gehouden worden.

Na vijftig jaar afwezigheid keerde de zwemtocht Scheldebeker in 2014 terug op de zwemkalender. Wietse Beerens uit Tilburg won de tocht tussen Vlissingen en Breskens bij de mannen. Bij de vrouwen was Amy van Lier uit Kaatsheuvel de snelste. Aan de wedstrijd deden ongeveer negentig zwemmers mee. De Scheldebeker werd een nieuw leven ingeblazen vanwege de viering van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. In 1964 werd de wedstrijd voor destijds de laatste keer gezwommen.

Volgens Reyniers is het hoogst onzeker of de Scheldebeker ook nog na 2019 nog georganiseerd. "De stichting blijft wel bestaan, maar we zijn eigenlijk op zoek naar andere partijen die het willen overnemen. Wijzelf gaan het niet meer doen, maar kunnen wel helpen met onze ervaringen."