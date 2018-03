Hoe de oorlog met Spanje die nooit eindigde, nu toch afgelopen is

De landelijke en internationale pers stortte zich in 1993 op het verhaal van Van Gelder. Hij deed de uitspraak in het VPRO radioprogramma OVT. Tegen journalist Kees Slager zei hij dat de Zeeuwen helemaal geen vrede wilden met Spanje tijdens de 80-jarige Oorlog en daarom de Vrede van Münster niet ratificeerden.

De oorlog leverde de Zeeuwen veel geld op door de kaapvaart en dat ging voorspoedig. En ook het vooruitzicht om in vrede te moeten leven met de 'Rooms-Katholieke Duivels' zorgde voor draagkracht om de oorlog voort te zetten. Maar de andere Provinciën, op Utrecht na, waren oorlogsmoe en uitgeput en wilden vrede.

Van Gelder zei te overwegen om met de Spaanse ambassadeur alsnog een poging te doen de vrede officieel te maken. Daarna werd het stil. Tot voorzitter Rob Bakker van het Zeeuws Orkest lucht kreeg van de de staat van oorlog waarin Zeeland verkeerde en een vredesoffensief bedacht.

Hij stuurde een uitnodiging aan de Spaanse ambassadeur en commissaris van de koning Han Polman. Die zouden, na het bijwonen van een muziekavond in Spaanse sfeer, voorzichtig de aanzet kunnen doen naar vredesbesprekingen.

De Tachtigjarige Oorlog, De Opstand of de Nederlandse Opstand was een strijd in de Nederlanden die in 1568 begon en eindigde in 1648, met een tussenliggende vrede (het Twaalfjarig Bestand) van 1609 tot 1621. De oorlog woedde in een van de rijkste Europese gebieden, de Habsburgse of Spaanse Nederlanden en richtte zich tegen een wereldmacht: het Spaanse Rijk onder koning Filips II, landsheer der Nederlanden, en zijn opvolgers Filips III en Filips IV.

De Vrede van Münster was een verdrag dat op 15 mei 1648 in Münster gesloten werd tussen Spanje en de Republiek der Verenigde Provinciën, waarmee aan de Tachtigjarige Oorlog tussen Spanje en de opstandelingen in de Republiek een einde kwam en de Republiek als soevereine staat erkend werd.

Johan de Knuyt (Middelburg, 6 maart 1587 - aldaar, 17 december 1654) was een Zeeuws regent en vertegenwoordiger van de Eerste Edele in Zeeland. Hij was een naaste adviseur van Frederik Hendrik. De Knuyt speelde een voorname rol bij diplomatieke onderhandelingen met Frankrijk en Spanje om een einde aan de Tachtigjarige Oorlog te maken. De Fransen, die het vredesproces met de Spanjaarden bleven vertragen, beschuldigden De Knuyt dat hij voor 100.000 kronen was omgekocht om een afzonderlijke vrede met Spanje te sluiten.

(bron: Wikipedia)