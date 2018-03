Deel dit artikel:











'Intensieve thuiszorg helpt mijn zoon op het rechte pad te houden'

Hoe brengen we zorg naar kinderen thuis, in plaats van hen uit hun vertrouwde thuisomgeving weg te halen? Het is één van de gespreksonderwerpen van de conferentie De Jeugdzorg draait door?! vandaag in de Stenge in Heinkenszand. De zoon van Cora Seijner uit Arnemuiden is geholpen door intensieve begeleiding thuis.

Juvent wil het aantal kinderen dat op een groep woont terugdringen. Een therapie die daar bij kan helpen is Multi Systeem Therapie. Een intensieve behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag die uit huis geplaatst dreigen te worden. Tegen wil en dank al veertien jaar klant bij jeugdzorg Cora Seijner uit Arnemuiden is tegen en wil en dank al veertien jaar klant bij jeugdzorg. Al op jonge leeftijd kampte haar zoon met gedragsproblemen en dat werd steeds erger. "Hij hield zich niet aan de regels, leidde zijn eigen leven, gebruikte verdovende middelen en was agressief." Ze zocht hulp en kwam terecht bij Juvent. Ze is zeer te spreken over MST. "De therapie richt zich niet alleen op mijn zoon, maar op alle levensgebieden. Ons gezin, school, vrienden. Het is zwaar, maar het werkt wel." Multi Systeem Therapie is bedoeld voor jongeren die uit huis geplaatst dreigen te worden (foto: Omroep Zeeland) Natalie Zuijdwegt van Juvent was nauw betrokken bij het gezin van Cora Seijner als therapeut. "Ik trof een moeder aan die niet meer wist wat ze moest doen en een jongere die alles deed wat niet mocht. Bij Multi Systeem Therapie zorg je ervoor dat iedereen in de omgeving wordt ingezet om het kind de juiste richting op te duwen. Je probeert het net te sluiten." Het blijft een zorgenkind Inmiddels gaat het beter met de zoon van Cora Seijner. "Hij is net achttien geworden, woont op zichzelf en heeft werk. Maar het blijft een jongen waar je zicht op moet blijven houden." Multi Systeem Therapie richt zich niet alleen op de jongere, maar op de hele omgeving (foto: Omroep Zeeland) De grootste jeugdzorgaanbieder van Zeeland kreeg afgelopen jaren te maken met forse bezuinigingen en veranderingen toen niet meer het Rijk maar de gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg. Roerige periode Na een roerige periode waarbij het vaak over geld ging, hoopt Juvent het nu weer over de inhoud te hebben. De conferentie van vandaag is een eerste aanzet. Lees ook: Jeugdzorg heeft minder tijd en aandacht voor probleemgezinnen