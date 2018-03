Deel dit artikel:











Limburgers opgepakt voor reeks woninginbraken

Een man uit Heerlen wordt verdacht van zes woninginbraken in onder andere Sluiskil, Zaamslag en Nieuw- en Sint Joosland. De 30-jarige man is vorige week aangehouden in Maastricht. De inbraken zijn allemaal gepleegd op 15 januari van dit jaar.

Inbreker probeert binnen te komen (foto: OZ) De politie kwam de man op het spoor via een gehuurde witte bestelbus en donkerkleurige gehuurde personenauto. De wagens werden bij meerdere woninginbraken gezien en waren gehuurd op naam van de Heerlense verdachte. Naast de man uit Heerlen werd ook nog een 50-jarige man uit Maastricht aangehouden. Samen zou het duo meerdere woninginbraken hebben gepleegd in Limburg. De twee zijn voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.