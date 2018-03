'Werkende mannen horen niet op een vakantiepark'

Frank de Beukelaar uit België heeft een huisje aan de Wulpenlaan op De Braakman. Hij spreekt namens een groep huiseigenaren die bezwaar maakt tegen de arbeidsmigranten op het park. De Beukelaar kwam hier al als kind. "Heerlijk recreëren, zeilen, zwemmen en fietsen." Hij hoopt nu hij gepensioneerd is hetzelfde te kunnen gaan doen met zijn kleinkinderen, maar hij is er niet meer zeker van of dat er van gaat komen. "Begrijp me niet verkeerd. Alle arbeidsmigranten zijn welkom hier in Nederland en in België. Maar huisvest hen niet op een vakantiepark. Dat mag niet en dat past niet."

'Ze drinken en zorgen voor overlast'

De Beukelaar zegt dat de sfeer is veranderd de laatste tijd. "Ze werken overdag, maar 's avonds zitten ze buiten te drinken en zorgen zo soms voor overlast. Er zijn mensen hier die hun kinderen niet meer buiten laten spelen."

Hij wil, samen met andere eigenaren, dat de gemeente optreedt tegen de huisvesting. "Het mag niet, er zijn geen vergunningen voor." De eigenaren hebben contact gehad met de gemeente Terneuzen.

Huiseigenaren willen dat gemeente optreedt tegen arbeidsmigranten op Marina Beach (foto: Omroep Zeeland )

Wethouder Frank van Hulle van Terneuzen heeft begrip voor de eigenaren."Maar het gaat wel om mensen. En om de huisvesting van die mensen. Tot nu toe woonden arbeidsmigranten vooral in de kernen. Maar nu de economie aantrekt en er gewoon meer werk is, komen er ook meer mensen en zijn er dus meer woningen nodig."

Gesprek met Oostappen Groep

Van Hulle heeft eind deze maand een gesprek met medewerkers van de Oostappen Groep, parkeigenaar van Marina Beach. "Dan moeten ze met een goed plan komen. Daar moet instaan om hoeveel mensen het gaat, hoe dat aantal is verdeeld over het park en hoe ze zorgen voor goed contact met de eigenaren van de vakantiehuisjes. Komt er geen goed plan, dan gaan we optreden en moeten de arbeidsmigranten van het park. Vraag is wel waar ze dan naar toe gaan." Volgens Van Hulle is er plaats voor zo'n 150 tot 200 arbeidsmigranten op Marina Beach. De Beukelaar schat dat er nu zo'n zestig wonen op het park.

Van Hulle verwijst ook nog naar het tijdelijke verblijf van vluchtelingen op Marina Beach twee jaar terug. "Daar was in het begin ook veel weerstand tegen. Maar daar zijn we samen goed uitgekomen. Ik hoop dat dat nu ook weer lukt."

Geen commentaar

Marina Beach was niet bereikbaar voor commentaar.