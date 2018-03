Kustmarathon betaalt geen cent; alternatieve route ligt al klaar

Kustmarathon-organisator Lein Lievense blijft bij zijn standpunt: "Wij betalen geen cent. De alternatieve route ligt al klaar."

Kustmarathon (foto: Ineke van der Borgt)

Sommige organisatoren van evenementen vergeten volgens Staatsbosbeheer dat er door hen veel uren en materiaal wordt ingestoken. "Wij willen dat degene die voor de kosten zorgt, daar ook voor gaat betalen."

De organisatie van de Kustmarathon moet nu een aanvraag doen bij Staatsbosbeheer. Na beoordeling wordt gekeken welk bedrag er moet worden betaald. Volgens Lievense is het niet duidelijk waar vervolgens precies naar wordt gekeken. "Er zijn spelregels, maar die staan in ieder geval niet op papier."

Vier kilometer

In totaal lopen de deelnemers van de kustmarathon vier kilometer door de terreinen van Staatsbosbeheer. Twee kilometer in de Boswachterij van Westerschouwen en twee kilometer in De Mantelinge bij Oostkapelle.

Lievense heeft al naar alternatieven gekeken. Nu slaan de lopers bij Westerschouwen nog rechtsaf het bos in, maar bij de alternatieve route blijven de lopers op de verharde weg. Via de Hogeweg en Kraaijensteinweg gaan de lopers dan richting het strand.

Bij De Mantelinge komen de lopers nu bij Strandpaviljoen De Piraat van het strand. Bij de alternatieve route gaan de lopers rechtdoor over het strand om een kilometer later het zand af te gaan.

Lees ook: