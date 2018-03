Blunder met bomenkap kost gemeente Tholen 44.000 euro

Bomen bij het zwembad in Tholen in 2017 (foto: Omroep Zeeland)

De bomenkap zorgde voor een kaalslag op het zwembadterrein. Het openluchtzwembad in Tholen ondergaat momenteel een grondige renovatie. Volgens de wethouder was de kap het gevolg van 'miscommunicatie op het gemeentehuis'. Het was volgens hem niet de bedoeling om de bomen en bossen bij het zwembad tegelijk weg te halen. Dat was nu wel gebeurd.

Oplossing voor heropening

De wethouder liet weten meteen te hebben ingegrepen. Hij was het vanavond met de voltallige gemeenteraad eens dat er snel een oplossing moet komen, nog voor de feestelijke opening in april.

Wethouder over de miscommunicatie rond de bomenkap

De PvdA wil dat de gemeente uitzoekt of de aannemer ook aansprakelijk gesteld kan worden voor de bomenkap. Burgercomité Blijven Spetteren van het zwembad liet eerder weten geschrokken te zijn van de bomenkap. De afspraak was namelijk dat er niets onomkeerbaar zou gebeuren aan het terrein. Het comité zet zich in voor het behoud en onderhoud van het zwembad in Tholen.