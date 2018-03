Deel dit artikel:











'Nu ziet Middelburg er ook 's avonds weer mooi uit'

Het is stil op de Markt in Middelburg. Een klein groepje mensen begint af te tellen. De lichten op het stadhuis gaan één voor één aan. Binnen een paar seconden is het hele gebouw verlicht.

Het stadhuis van Middelburg in het licht gezet (foto: Omroep Zeeland) Het groepje mensen applaudisseert. Onder hen Dick Anbeek van de Vereniging Ondernemers Middelburg (VOM) en wethouder Johan Aalberts. Ze staan te glimmen van trots. "Onze monumentale panden zijn belangrijk voor de stad", aldus Anbeek. "Nu ziet Middelburg er ook 's avonds mooi uit. " Over de nieuwe verlichtingsinstallatie werden 15 jaar geleden al de eerste afspraken gemaakt tussen de ondernemersvereniging en gemeente. Maar pas onlangs werd er daadwerkelijk geld uitgetrokken voor het vervangen van de oude schijnwerpers. Ook de Lange Jan en enkele andere beeldbepalende monumenten in de binnenstad worden binnenkort met de nieuwe LED-verlichting uitgerust.