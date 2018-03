Deel dit artikel:











Schade door brand in een wasdroger

In een woning aan de Mozarthof in Terneuzen heeft afgelopen nacht brand gewoed. Het vuur ontstond in de wasdroger.

Wasdroger oorzaak woningbrand Terneuzen (foto: HV Zeeland) Het is nog onduidelijk door welke oorzaak de wasdroger vlam vatte. De twee bewoners van het pand zijn behoorlijk geschrokken. Een van hen is voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De brandweer had het vuur al snel onder controle. Brandweerman Tom Pauwel over woningbrand in Terneuzen