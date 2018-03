Zeeland wordt wakker: Kustmarathon, dure blunder en allemaal lichtjes

Kustmarathon (foto: Ineke van der Borgt)

Route Kustmarathon

Het blijft onduidelijk of de Kustmarathon moet gaan betalen voor het gebruik van de gebieden van Staatsbosbeheer. Gesprekken tussen de twee hebben vanmiddag niks opgeleverd. Kustmarathon-organisator Lein Lievense blijft bij zijn standpunt: "Wij betalen geen cent. De alternatieve route ligt al klaar."

Wasdroger oorzaak woningbrand Terneuzen (foto: HV Zeeland)

Brand in een wasdroger

In een woning aan de Mozarthof in Terneuzen ontstond afgelopen nacht brand door een wasdroger die vlam vatte. De brandweer greep snel in en de bewoners kwamen met de schrik vrij.

Bomen bij het zwembad in Tholen in 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Dure blunder

De gemeente Tholen stelt 44.000 euro beschikbaar om het terrein bij zwembad De Spetter in Tholen te herstellen. Door een blunder zijn daar deze maand, ten onrechte, bomen gekapt. Wethouder Harmsen moest gisteravond in de gemeenteraad door het stof.

De Kloveniersdoelen in het licht gezet (foto: Omroep Zeeland)

Allemaal lichtjes

Met een klein feestje op de Markt in Middelburg is gevierd dat de Kloveniersdoelen en het Stadhuis opnieuw zijn uitgelicht. Gisteravond gingen de lampen voor het eerst aan.

Otheense Kreek, Terneuzen (foto: Edwin Lauret)

Weer

Vandaag is het bewolkt en zo nu en dan valt er regen. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind en het wordt 8 tot 10 graden.