Vlissingse kickbokser Karkach wil de beste ter wereld worden

Karkach groeide op met de kickbokssport. Zijn vader heeft een gym in Vlissingen en daar zette Karkach zijn eerste stapjes in deze vechtsport. "De sport zit in me. Ik doe het al van kleins af aan. Het is mijn passie en ik kan er veel energie en mijn ei in kwijt."

'Eén doel: de beste worden'

"Ik train tien tot twaalf keer in de week", zegt Karkach. Hij doet dat tegenwoordig in de kickboksschool in Bergen op Zoom waar ook de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik traint. Karkach: "Ik heb één doel: de beste worden."

Hij heeft er alles voor over om kampioen te worden." Fouad Eljalouli - trainer

In Bergen op Zoom heeft de kickbokser drie verschillende trainers en daarnaast traint hij ook nog wel eens met zijn vader in Vlissingen. Eén van zijn trainers is Fouad Eljalouli. "Met zijn doorzettingsvermogen wordt het een hele grote. Hij traint veel en is daarom nu erg sterk. Hij heeft er alles voor over om kampioen te worden."

Anis Karkach geeft een directe rechtse aan zijn tegenstander (foto: Omroep Zeeland)

Zelf noemt Karkach zijn knie als zijn sterkste punt. Als hij zijn tegenstander daarmee raakt, is het vaak meteen klaar. "Ik ben sneaky. Loer op die ene kans. Daarnaast probeer ik mij elke wedstrijd te verbeteren. Ik vind nooit dat het goed is, het moet altijd beter."

Morgen vecht Karkach een viermanstoernooi in het Belgische Turnhout.