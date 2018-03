Pont Sluiskil ziet Abraham

Pontje van Sluiskil (foto: John Bosch)

Loek van Hecke van de Stichting Ter Behoud van de Pont te Sluiskil, trots op het jubileum

De pont stak op 18 maart 1968 voor het eerst het Kanaal Gent-Terneuzen over. In de vijftig jaar die zijn gevolgd is het pontje meer dan eens met opheffing bedreigd geweest. Maar keer op keer, en soms pas op het allerlaatste nippertje, werd een oplossing gevonden.

De Stichting ter Behoud van de Pont te Sluiskil is sinds 2011 verantwoordelijk voor het veer. Het is aan de vrijwilligers van die stichting te danken dat er nog altijd afvaarten zijn.

