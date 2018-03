Deel dit artikel:











Twee arrestaties na vondst 20 kilo cocaïne

In een loods aan de Ambachtsweg in Tholen heeft de politie een tas met daarin zo'n twintig kilo cocaïne gevonden. Twee Ierse mannen (50 en 60 jaar) zijn in verband daarmee aangehouden. Een derde verdachte wordt nog gezocht.

Politieauto (foto: oz) Politiemensen gingen gistermiddag na een tip naar loods in Tholen. In de loods ontdekten ze de bestelwagen met daarin de tas vol drugs. Van de drie mannen die aanwezig waren, werden er twee opgepakt. Naar de derde man is in de omgeving vergeefs nog gezocht.