'Charly vindt pas rust als hij weet dat wij het zonder hem redden'

Charly is ongeneeslijk ziek. Hij heeft uitgezaaide longkanker en is uitbehandeld. Maar hij maakt zich vooral zorgen over zijn nabestaanden: hoe zijn moeder het moet redden zonder zijn steun en hoe zijn vrouw het moet rooien met vier kinderen. Zijn vrouw Carla wil met de doneeractie die bezorgdheid wegnemen.

Ik hoop dat als het straks zover is, hij het gevoel heeft dat 't wel goed komt met ons, met zijn moeder, met iedereen. Dat het rust geeft voor hem. " Carla de Vroe

Charly en Carla hebben de laatste jaren geregeld wat geld kunnen opsturen naar de zieke moeder van Charly in Djibouti. In 2017 werd met dank aan het SBS6-programma Hart in Aktie de moeder naar Nederland gehaald. Herhaling van zo'n bezoek, om nog een allerlaatste keer bij Charly te zijn, is nu inzet van de actie.

Moeder van Charly met de kleine Savio - Hart in Aktie 2017 (foto: SBS6 )

Charly Kalif is in 1994 gevlucht uit Somalië omdat hij moest strijden in de burgeroorlog daar. In Nederland ontmoette hij Carla en bouwde met haar een nieuw leven op. Het gezin had het goed en kon regelmatig geld naar de zieke moeder van Charly opsturen. Charly is 41, woont in Goes en is twintig jaar getrouwd met Carla. Ze hebben vier kinderen. Nadesh van 11, Norah van 8 en de tweeling Savio en Avalon van 1 jaar.

Het leven van Charly's vrouw Carla is zwaar met een doodzieke man en vier jonge kinderen. Gelukkig heeft ze veel hulp die af en toe de zorg voor de kleintjes op zich nemen zodat ze even kan bijslapen of de nacht bij Charly kan doorbrengen in het verpleeghuis. Ze heeft enorme bewondering voor de kracht van haar man die blijft vechten om zo lang mogelijk bij zijn gezin te blijven.

De actie van Charly en Carla steunen kan via hun actiepagina op doneersite.nl.