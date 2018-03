Deel dit artikel:











Man (52) opgepakt voor huiselijk geweld

In een woning in de gemeente Hulst is gisteravond een 52-jarige man aangehouden voor huiselijk geweld. Hij zou zijn partner ettelijke keren in het gezicht hebben geslagen.

(foto: oz) Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Ze vertelde de politie dat ze tijdens een ruzie zo hard was geslagen dat ze viel. Eenmaal op de grond werd ze nog enkele keren met beide vuisten geslagen. Daarbij werd de vrouw ook nog met de dood bedreigd. De politie heeft de man overgebracht naar een politiecel.